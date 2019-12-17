想要老板加薪需这么做？专家指出：这样让你薪水翻倍轻松赚更多的钱！

很多时候我们都在幻想着快速地，轻轻松松地赚很多钱，但是目前大家所知的方法只有半夜找周公发梦才会成真。钱这种东西还真的没有人会嫌多，多半还会认为自己的工资总是不够用，特别是女孩子有着各种各样的护肤品，衣服等产品需要买，钱不够用啊！如今，除了半夜找周公发梦这种不可能的方法之外，专家还表示员工们应该把自己的薪水告诉同事，这样才会提高涨工资的可能性！

或许大家会认为这种方式很荒谬，不逻辑，但是实际上这个说法还是挺有根据很有道理的。在马来西亚，大部分员工都会有着“薪资是隐私不应该告诉别人”的想法，而且还会担心别人因此妒忌和陷害自己，所以都不会跟别人分享自己的工资。另一方面，大部分的亚洲家长都会教育自己的孩子不要随便告诉别人自己爸爸妈妈的工资。

不过理财专家奥曼（Suze Orman）表示如果想要增加自己的工资赚多点钱就应该告诉大家自己的薪水多少，并且认为个人的薪资不是什么大不了的秘密，应该要大方让自己身边的同事朋友知道，才会有涨工资的可能性。她还声称当大家知道自己的待遇不平衡时会产生动力，并且还能够获得关于工资的讯息，老板也很难少付薪水给你。

她还说，员工在发现自己的收入比同龄同经验同工作范围的人要少的时候，会采取行动要求，而且老板知道自己没办法欺骗员工和造成不平等的对待。如果员工是因为自己的工作范围较少而获得较少的工资时，这名员工将会采取进一步的努力获取涨工资的机会并且保护自己的位置。当然，如果你坚持认为工资是个人隐私不应该分享的话，可以通过一些网站获取该行业的大致收入标准，了解自己的行业工资以及所需的资历。

对于分享工资这一方面，你有什么看法呢？赶紧留言跟我们来谈谈~