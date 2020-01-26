胖子比一般人排出更多二氧化碳加剧全球暖化？网民：连呼吸都是错吗？

生活作息不正常和暴饮暴食绝对是导致大家变成胖子的因素之一！胖子不但要面对健康上的问题例如糖尿病、高血压等等，就连一件合适的衣服也很难找，所以说胖子的生活也是蛮不容易的，甚至连呼吸都是错！此话怎讲？因为有报道指出，胖子不仅脂肪多，甚至还会比一般人排出更多的二氧化碳，加剧全球暖化！

有一个全新的研究指出肥胖人士竟然比一般的人排出更多的二氧化碳甚至是多出7亿吨。至于，为什么肥胖人士会排出比一般人还多的二氧化碳？专家指出胖子的代谢率比一般的人还高。食物生产和消耗增加和搭乘交通工具所耗的燃料也随着增加，所以才会造成这样的现象。

对于这项研究，许多肥胖人士觉得自己受到了别人的歧视。然而，专家指出这项研究并不是要歧视肥胖人士，而是要提醒肥胖对于身体的危害。人们更不应该歧视肥胖人士，反而应该鼓励他们用健康的方式来生活。许多人对肥胖人士都有这些刻板印象，”胖子就是懒惰“、”胖子就是意志力低“甚至取笑他们，并不知道被取笑的人的背后付出了多少的努力来减肥，有些人或许是因为某些心理因素而导致肥胖。

这项研究不只是猜测，专家特别选取了BMI超过25的人来进行二氧化碳排出的计算，所以这项结果是有经过科学方式来研究出来的。众所周知，肥胖的人士不但容易患上糖尿病、高血压等，死亡率也比较高。为了更好的控制肥胖的问题，专家鼓励大家多做运动和摄取适当的饮食。

在这里，也建议平日忙于工作的人可以进行一些简单的运动来避免肥胖的问题。网络上有许多几分钟运动的短片可以给大家参考，在家也可以试着做一些简单的运动。对此，你有何看法呢？我们一起谈谈吧！

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