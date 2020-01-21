2020年新年长假哪里玩比较适合？盘点5个国外农历新年的好去处！

5. 泰国清迈（Chiang Mai）

泰国清迈是本大侠最喜欢的城市之一，这个坐落在北部的城市，风景秀丽，气候凉爽，而且美食遍地都是。清迈曾经是泰国的首都，因此拥有很多很多珍贵的历史和文化遗迹。此外，清迈也有着许多拥有百年历史的古老寺庙，而且每一座都各有特色。单单参观古寺庙，就可以花上你几天的时间。对于喜欢特色美食的人来说，清迈也是非常适合的。单单周末的夜市，就已经可以让你留恋忘返，更别说其他的道地美食，以及各种主题餐厅和咖啡厅。不过还着别说，清迈的咖啡厅绝对是值得一去的，就像它的古寺庙一样，每一间都各有特色，而且咖啡也是一级棒的。