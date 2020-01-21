2020年新年长假哪里玩比较适合？盘点5个国外农历新年的好去处！
1. 四川省绵阳市
这个位于四川盆地西北部，古时候被称为“涪城”、“绵州”的地方，是我们最熟悉的伟大浪漫主义诗人李白的故乡，同时也是知名美食博主李子柒的故乡。这个有着2200多年历史的古城，却同时也是中国唯一的科技城，是中国重要的国防科研和电子工业生产基地，绵阳市时可以说集古今魅力于一家。绵阳市是一个融合了多个民族的地方，除汉族外，还有羌族、回族、藏族等３６个少数民族约１０万人，所以在这里除了华夏历史文明，还可以体验少数名族不同的风土人情，以及他们的特色美食。绵阳市每年春节都会举办一系列的活动，今年春节也同样会举办涵盖歌舞演出、音乐会、综艺晚会、民俗展演等众多方面的活动，而且整个活动将持续到2020年2月。
2. 蒙特內哥罗 Montenegro
蒙特內哥罗，又被叫做“黑山”，是位于巴尔干半岛（Balkans）西南部、亚得里亚海（Mar Adriatico）东岸上的一个多山国家。这个总人口才65万人的国家，在2006年从塞尔维亚（Serbia）独立，是少数不属于欧盟但使用欧币的国家。蒙特內哥罗1-2月气候温度平均在10℃，伴有小雨，对于要避暑的马来西亚人来说，却是一个不错的选择。尽管是个小国家，但是蒙特內哥罗却蕴藏着不少文化古镇、壮丽峡湾、山水风光等，比如2016年被Lonely Planet评选为最佳旅遊城市的科托尔（Kotor）、建在山壁上的奥斯特洛修道院（Ostrog Monastery）、可以360度俯視蒙特內哥罗一半国土的Lovcen山顶、迷人的Rijeka Crnojevića村庄等。
3. 塔希提岛（Tahiti）
塔希提岛又称为大溪地，是南太平洋著名的旅游圣地，有着“上帝恩赐的礼物”的美誉，甚至被许多旅游爱好者称为”海岛中的爱马仕“，还给出了一个方程式：一个大溪地=2个马尔代夫=3个巴厘岛=4个普吉岛。当然这不仅仅是因为塔希提岛旅游的消费普遍较高，更是因为里面的各种景色和旅游景点。塔希提岛是法属波利尼西亚群岛的经济、文化和政治中心，除了各种浓厚文化气息的建筑物外，还有着众多高耸入云的山脉，四周又被敛滟的珊瑚礁环绕着，景色可以说非常美丽。因此就算消费高，还是不少人前扑后涌的到塔希提岛观光。
4. 帕劳共和国（The Republic of Palau）
帕劳又叫做帛琉，位于西太平洋。与许多国家不同，帕劳的陆地面积只有466平方公里，全国总人口只有2.18万。尽管陆地面积这么小，但帕劳的岛屿都有热带雨林，里面有黑檀木、孟加拉榕树、面包树、椰子树、露兜树等多种热带植物形成绿意盎然的树海。此外，帕劳的海洋专属经济区面积约62.9万平方公里，至少有1500种鱼类、700种珊瑚和海葵、巨型蛤蜊、海龟等生活在帕劳的周边海域。如果要选择一个潜水天堂的话，帕劳绝对是众多潜水家的首选。雪白细腻的沙滩、清澈透明的海水、清新的空气，这些都是帕劳的象征。
5. 泰国清迈（Chiang Mai）
小编介绍了那么多地方，你们更喜欢哪一种呢？ 我们可以谈谈！