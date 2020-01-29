避免被病毒感染，需停止“捞生”！原来病毒是这样造成的！

新年佳节能做的东西很多，其中包括了去朋友亲戚家拜年，跟长辈们拿压岁钱（红包）、吃喝玩乐、还有一样是最常做的就是捞生啦！根据在民间的流言显示，是马来西亚与新加坡华庆祝新年别具一格的方式，非常普遍。“捞鱼生”是一道带有吉祥意味，祈求来年有好运，发大财的菜式。不过，这种庆祝方式，已演变成农历新年普遍的活动，“捞鱼生”的活动，从农历新年前的收工酒开始，便一直持续捞到元宵节，即使过了元宵节，捞生的活动还没有中断。

但是你们知道吗？现在新型冠状病毒（武汉肺炎）势不可挡， 迄今为止武汉冠状病毒已经杀死了许多人，导致中国政府隔离了至少12个城市，至少3,300万人。而主要的源头是人们吃野味所造成。而根据新加坡整合医疗法国际学院（International College of Holistic Health）讲师表示，捞生活动需要停止进行，因为 其中的生鱼片未经煮熟之外，所有人的筷子在捞生过程中，亦有可能发生感染病毒。

据了解，凡是病毒都惧怕高温，武汉肺炎病毒也不例外。因此，医生建议别与他人共享餐具，而且进餐前需要用热水汆烫餐具5至6分钟，确保有效消毒，还有尽可能别徒手拿食物及揉眼睛，避免被直接感染。

此外，病毒也惧怕酒精，纯度越高的酒精则越有效，至于饮用的酒精是否起得了作用，至今都还没研究出来是否能达到杀菌的效果。除此之外，除了要消毒之外， 尽量穿戴口罩，人与人交流时，尽可能保持至少1公尺建议距离 。甚至，医生还强调，必须让身体保持水分和尽量有充足的睡眠，以免自由基破坏细胞膜，令病毒有机可乘！

最后，小编在这里呼吁大家，现在武汉肺炎来袭，大家还是尽量捞生，多点休息和让身体保持水分。对此，你们有什么看法与意见？我们可以谈谈！