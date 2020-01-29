繁體
谈谈即时 谈谈话题 今日最火 谈谈娱乐 谈谈科技 谈谈人物 谈谈美食 谈谈视频 谈谈活动 谈谈旅游 谈谈时尚 谈谈促销 谈谈房产 谈谈商品
成为 MOJO
话题

避免被病毒感染，需停止“捞生”！原来病毒是这样造成的！

yannis ng
posted on 2020-01-29

新年佳节能做的东西很多，其中包括了去朋友亲戚家拜年，跟长辈们拿压岁钱（红包）、吃喝玩乐、还有一样是最常做的就是捞生啦！根据在民间的流言显示，是马来西亚与新加坡华庆祝新年别具一格的方式，非常普遍。“捞鱼生”是一道带有吉祥意味，祈求来年有好运，发大财的菜式。不过，这种庆祝方式，已演变成农历新年普遍的活动，“捞鱼生”的活动，从农历新年前的收工酒开始，便一直持续捞到元宵节，即使过了元宵节，捞生的活动还没有中断。

但是你们知道吗？现在新型冠状病毒（武汉肺炎）势不可挡， 迄今为止武汉冠状病毒已经杀死了许多人，导致中国政府隔离了至少12个城市，至少3,300万人。而主要的源头是人们吃野味所造成。而根据新加坡整合医疗法国际学院（International College of Holistic Health）讲师表示，捞生活动需要停止进行，因为 其中的生鱼片未经煮熟之外，所有人的筷子在捞生过程中，亦有可能发生感染病毒。

据了解，凡是病毒都惧怕高温，武汉肺炎病毒也不例外。因此，医生建议别与他人共享餐具，而且进餐前需要用热水汆烫餐具5至6分钟，确保有效消毒，还有尽可能别徒手拿食物及揉眼睛，避免被直接感染。

此外，病毒也惧怕酒精，纯度越高的酒精则越有效，至于饮用的酒精是否起得了作用，至今都还没研究出来是否能达到杀菌的效果。除此之外，除了要消毒之外， 尽量穿戴口罩，人与人交流时，尽可能保持至少1公尺建议距离 。甚至，医生还强调，必须让身体保持水分和尽量有充足的睡眠，以免自由基破坏细胞膜，令病毒有机可乘！

最后，小编在这里呼吁大家，现在武汉肺炎来袭，大家还是尽量捞生，多点休息和让身体保持水分。对此，你们有什么看法与意见？我们可以谈谈！ 

 

 

 

 

 

0
0
0
0
0
#捞生 #流感肺炎急关注 #武汉肺炎

猜你也有兴趣的

女子隆胸失败下方破洞流脓掉出植入物！女子到这里隆胸的原因竟是如此？
6 minutes ago
马来西亚环境部将近4千吨垃圾退回！杨美盈称大马不再做「世界的垃圾场」！
48 minutes ago
针鱼跃出水面刺穿男孩脖子！院方用时2天让男孩奇迹生还！
59 minutes ago
非官方发出的消息都是假的，根本没有10万中国人到访槟城！大马警方：绝不放过任何谣言者！
1 hour ago
同志女星悼念传奇球星Kobe Bryant称其「强奸犯」！女记者重提旧事接死亡恐吓并停职！
2 hours ago
从中国寄来的包裹物品需要进行消毒吗？！大马卫生部告诉你答案！
2 hours ago

非看不可

除夕PO文：哥哥你怎么那么突然离开...网民看韩晓暧IG Story搞错乌龙！
70%女性不想乘搭女性专用车厢原因曝光！网民：太心机了！

6大MOJO

复制网址: