澳洲华裔网红机上诈伤获免费升舱？网友怒骂丢人现眼！

这位名叫杰米·朱（Jamie Zhu）的网红在Youtube上的频道拥有超过70万的粉丝。他在日前上传了一部名为《如何免费乘坐商务舱！》（How To Fly Business Class For FREE!）的视频，视频的开头杰米对着镜头表示他将在这一趟国际航班中向大家展示如何免费升级商务舱。

杰米随后到机场的药店里，告知店员他最近扭伤了脚踝，并要求店员卖给他一对月球靴（moon boot），来帮忙固定受伤后的脚和脚踝。买好月球靴后，他将右脚的运动鞋换成月球靴，假扮右脚受伤登机。

他随后以经济舱狭窄的空间和受伤的脚踝为理由，要求空姐为他调换位置。之后画面一转，只见杰米已经取下了月球靴并舒服的

躺在了商务舱舒适的座椅上，享受着商务舱的一切福利。