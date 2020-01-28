有钱都买不到口罩，各大地方将面临断货？！购买价钱不合理可举报！

根据澎湃新闻的报道，在淘宝上所售卖的口罩已全数被民众们扫个清光，这也导致淘宝进入紧急备货的状态，以确保消费者们能即时用的到口罩、洗手液，和消毒液等预防用品。 据了解，为了让每个人都可以用到口罩，淘宝也表示目前开启了加班模式。而菜鸟供应链已在武汉安排一线配送员在内的工作人员发放近万只口罩、上千块硫磺皂等预防物资

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在这个节骨眼的时刻，有部分商家难免坐地起价，提高了口罩的价钱。虽然如此，许多民众也愿意付高2至3倍的价钱购买。据悉，除了在中国口罩出现大短缺之外，就连大马也难以幸免。据观察，大马人也毫不吝啬付出高平常高出的2至3倍的价钱。

另外，有一部分的网民也在社交媒体上发帖表示：「口罩缺货“、”多多钱也没买不到！」、「比平时还贵了很多」等。接着，根据贸消部秘书长拿督慕依阿都阿兹指出，已指示该部2300名执法人员，对全国的口罩价格进行检查，一旦发现不合理价格，就会对付相关业者。此外，他也表示，若有商家违反这项规定，将在反暴利法令下被控上法庭，一旦罪成，个人可面对最高RM10万的罚款或不超过3年的监禁或两者兼施；公司则可能面对最高RM50万。

最后，希望大家在外出时要做好安全措施，出门时记得戴口罩。针对口罩短缺之事，你有什么意见和想法呢？欢迎留言，我们一起来谈谈吧！