大马各大电影院推出华人新年特别优惠！最低戏票只需RM5.88！

想到了新年，想必大家除了去亲戚朋友家和在家之外，另外一个选择就是去逛街看电影啦！每年的新年佳节，各大的电影公司会为了配合新年的季节推出新年的电影，而今年也不例外啦！但是，一张电影票那么贵，还要付钱请埋其他亲戚朋友们，这样岂不是亏完大本！现在无需怕，根据小编在网络上搜寻了几个在新年期间可以以优惠的价钱看，重点是折扣很多哦！只要你是Digi用户就可以享有此优惠，全马各处都有分行的 MBO 电影院、TGV 电影院以及 mmCineplexes，都会有哦！

1.MBO电影院

电影戏票只需RM8.88！

【促销详情】

促销活动：MBO 电影院

促销地点：全马 MBO 电影院分行

促销日期：25 Jan 至 9 Feb 2020

促销条件：

每位用户只限享有一次此优惠。

先到先得，优惠直到售完为止。

该礼券不限任何时段和任何电影，除了 3D Glass，Couple Seats 和 Special Halls：Premier 和 MX4D

2.TGV电影院

电影戏票只需RM11.88！

【促销详情】

促销活动：TGV 电影院 – 戏票只需 RM11.88！

促销地点：全马 TGV 电影院分行

促销日期：25 Jan 至 9 Feb 2020

促销条件：

每位用户只限享有一次此优惠。

先到先得，优惠直到售完为止。

只限 Classic 和 Deluxe 座位。

不适用于 Beanie，IMAX，ONYX，Luxe，Indulge 等的特别座位。

3.MM电影院

电影戏票只需RM5.88！

【促销详情】

促销活动：mmCineplexes – 戏票只需 RM5.88！

促销地点：全马 mmCineplexes 分行

促销日期：25 Jan 至 9 Feb 2020

促销条件：

每位用户只限享有一次此优惠。

先到先得，优惠直到售完为止。

该礼券只适用于 Standard Halls

小编在这里温馨提醒各位民众，想要得到这些优惠可以在手机里的Digi App里找到，只需点击优惠卷就可以了！存货有限，先到先得哦！