2020世界首富再次换人！第一名竟是女生们最爱的奢侈品牌？

根据美国财经杂志《福布斯》（Forbes）近期的报道显示，世界首富再次换人！每次看到全球首富的排名，小编就会有莫名的羡慕，到底他么不是怎么做到的呢？根据美国财经杂志《福布斯》（Forbes）在去年公布的2019全球亿万富豪榜，排名第一的竟是那时正在办离婚的Amazon的创办人贝佐斯。以1310亿美元（大约RM5347亿）身家打败了其他富豪，夺得2019全球亿万富豪榜第一名。而每天都会根据全球富豪的身家来进行排名，而今年2020年也不例外。可是第一名竟不在是Amazon的创办人贝佐斯，而是法国奢侈品巨头路易威登集团（LVMH）勇夺第一名！

据悉，55岁贝佐斯资产现在拥有1310亿美元（约5347亿令吉），不过因去年出与妻子申请离婚，可能会被分走大笔资产。而法国奢侈品巨头路易威登集团（LVMH）股价上涨0.7%，使得总裁伯纳德阿诺特（Bernard Arnault）登上全球首富宝座。 此外，阿诺特去年6月成为《福布斯》全球富豪榜中第4位，之后多次超越贝佐斯成为全球首富。如今，2人资产差距不超过20亿美元，预料未来首富宝座会是两人之争。

另外，LVMH集团无疑是世界上规模最大、涉类最广泛的奢侈品帝国，集团总裁伯纳德·阿诺特(Bernard Arnault)也是法国首富，而在他的持续收购之下，LVMH帝国还在持续扩大。LVMH集团旗下有超过六十个世界各领域的高端顶级品牌，囊括了世界级的葡萄酒及烈酒、时装及皮革制品 、香水及化妆品 、钟表及珠宝，地球上最大的奢侈品帝国非其莫属。 除了路易威登之外，还有许多我们耳熟能详的时尚奢侈品牌都在LVMH集团旗下：赛琳（Céline）、芬迪（Fendi）、纪梵希（Givenchy）、罗意威（Loewe）、Marc Jacobs，而迪奥（Dior）公司则控有最多的股份。除去收购了六十多个品牌之外，LVMH还持有超过七十家顶级奢侈品公司的股份，其中就包括爱马仕（Hermès）。

最后，Mircosoft创办人比尔盖兹（Bill Gates）目前是全球第三大富豪，曾在去年11月重登首富之位，外人猜测若没有将358亿美元捐给慈善机构，相信如今仍是全球首富！

对此，你们有什么看法与遇见吗？我们可以谈谈！