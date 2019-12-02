步入2019年12月份，这也代表圣诞节也即将到来了。眼看着各大购物商场都开始以不同的圣诞节主题来做装饰，而你却站在购物商场里不知道要买什么给父母作为圣诞节礼物？为了配合圣诞节的到来，小编特别做了一项小小的调查，让一些父母写下自己想收到的圣诞节礼物。根据调查，小编也特别整理了TOP 5父母想收到的礼物清单。

TOP 5：爸爸：古龙水；妈妈：香水

每个人都有属于自己独特的香气。在挑选圣诞节礼物的时候，可以依据父母的喜好，来挑选适合他们的香水或者古龙水。香水和古龙水会落在第五名是因为对父母而言，香水和古龙水是奢侈品而且不是每个父母都会喜欢古龙水和香水。

TOP 4：爸爸：手表；妈妈：项链

父母有时会需要出席一些重要场合。服装是没问题，可是一眼看去手腕和颈项感觉空空的。这个时候就需要手表和项链，可是没有可能临时才来找吧。身为孩子的我们可以选择在圣诞节购买手表和项链，一方面是因为配合圣诞节许多店家都会推出不同的优惠，甚至是圣诞节限定款。购买圣诞节限定款的话，就不用担心父母出席重要场合的时候，跟别人戴的手表和项链一样的尴尬情况出现了。

TOP 3：爸爸：剃须机；妈妈：护肤品

这两种东西是偏向实际性的。试想想妈妈每天忙于照顾家庭，打理家中事务，是不是也是时候好好对待自己的皮肤呢？所以，护肤品对于所有女性而言，是必备的物品。相同的原理，男性总不能一脸胡渣出去见人，所以送剃胡须刀给父亲最合适不过。

TOP 2：现金

大家是否感到有点意外？现金竟然位居第二！许多受访的父母也表示现金之所以位居想收到的圣诞节的礼物的第二名是因为孩子们平时都忙于工作，很多时候都会出现不知道父母本身真真需要的是什么，但是却要迎合圣诞节而硬着头皮去买。买回来的礼物很多时候都会是父母不会用到的东西，换言之就是在浪费金钱，还不如不买。因此，许多父母表示与其送我们这辈子可能不会用到的钱，还不如给我们现金去买自己需要的东西或者我们帮孩子们存起来以备不时之需。

TOP 1：孩子的陪伴

第一名竟然是孩子们的陪伴！受访的父母都表示孩子们平时都很忙碌，不是加班到三更半夜才回家，就是累得睡着了。每逢周末，孩子们不是睡到很迟，就是宅在家里不出门。因此，父母都很少机会和孩子们说说话，真的是“你上班我也出门了，你回家了我也已经睡着了”。

圣诞假期是孩子们空闲的时间之一，所以父母最希望孩子们可以多一些陪伴他们，彼此可以多点沟通。同时，参与调查的父母也表示，有孩子们陪伴他们的话，做什么都可以。不一定要到高级餐馆用餐，普普通通地看场电影也没问题。

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