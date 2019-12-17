常对女星动手动脚，胡歌人设崩坏？经纪公司这样回应！

饰演《仙剑奇侠传》、《琅琊榜》走红的胡歌，一直以来都以性格温和、低调闻名，每次给人的印象都是温文儒雅。可是最近被中国八卦帐号爆料指他人设崩坏！根据中国媒体报导，有几个中国八卦帐号日前却影射他“私下特别流氓”、“经常对女星动手动脚”，胡歌经纪公司对此感到不满，16日发表声明强硬斥责！

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据悉，中国网站日前流传一则爆料，指称某位“万年伴郎”H姓男星“私下特别流氓，不仅在女星面前说有色笑话，还经常动手动脚”。爆料还指该男星曾在活动后台遇到“鼻子整坏的4字女星”，不只主动伸手搂对方，还邀约一起吃饭，导致女方后来一直避开这位男星，甚至拒绝活动方安排他们搭档。

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其实，文章内是没有提到这个男艺人的真实姓名，但是网民根据“万年伴郎”、“H姓”这2大线索猜测到主角就是胡歌。对此，经纪公司在16日发表声明斥责网民恶意造谣、引导大众质疑胡歌的道德品行。

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“严重侵犯了胡歌先生的名誉权，给胡歌先生的声誉及正常的工作和生活造成了严重不良影响”。经纪公司警告，要求爆料者删除文章、公开道歉，若是爆料者再不阻止谣言散播，将会透过法律途径追究责任。粉丝也纷纷力挺经纪公司，希望早日公开还胡歌一个清白。

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胡歌出道16年，稳坐戏剧一哥地位，偶尔还会出席一些公益活动，每一次做公益都是悄悄地做，身体力行，让许多网民纷纷赞叹，型像在众人面前可说是非常好。