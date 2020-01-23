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TVB经典系列《法证先锋4》3大必看要点！全阵容大换血是否能保住口碑！

哇小编
posted on 2020-01-24

作为TVB收视和口碑齐高的《法证先锋》系列在前几集播出时都获得了不错的成绩。虽然《法证先锋3》进行了一次全员大换血，但在剧情方面还是保持了一贯的水准。在观众等了许久后，《法证先锋4》终于在2018年宣布开拍，也即将在2月17日正式开播！《法证先锋4》的三大必看要点有什么？来看看吧！

全新阵容带来新鲜感

这次的阵容也完全跟以往不同，其中有黃浩然、李施嬅、谭俊彥等。这也是李施嬅的离巢最后之作。原本有份出演该剧的黄心颖因“安心偷吃”事件影响，导致被换角，最后由汤洛雯顶上。 在剧情方面，也是与前三集完全不同的全新故事。别的不说，新鲜感肯定是有的！

大咖助阵

香港娱乐圈里的大咖谢贤、米雪、影后鲍起静特别出演该剧。据悉，谢贤大哥这次饰演的是威风鼎鼎的社团大佬，还在早前的发布会上透露自己上场的就出使出狠招掌掴一位女演员，但至于是谁，谢贤则表示保密。

梅小青作为总监制

有着才女监制之称的梅小青有过不少耳熟能详的作品，比如《公主嫁到》、《宫心计》和《法证先锋》系列。所以这次第四部有梅小青坐镇，大家肯定能放100个心啦！

《法证先锋4》全新阵容与配置，作为2020年最备受期待的台庆剧之一，希望到时能够再次创下好口碑啦！最后，你有什么想说的呢？欢迎留言，我们一起来谈谈吧！ 

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#法证先锋4

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