退伍男神看个过瘾！细数2020年你一定要看的10部韩剧！

这一年绝对是退伍欧巴的年！去年大量韩国男星退伍回归，他们拍摄的作品也终于在今年面试了！今天小编就来整理下今年度一定要看的韩剧前十名，猜猜到底有多少个退伍男神的作品呢？

《The King：永远的君主》

主演：李敏镐、金高银、禹棹焕

首播日期：2020年上半年

王牌编剧金银淑（代表作《太阳的后裔》、《鬼怪》）再加上男神李敏镐和“鬼怪的新娘”金高银这样的阵容不用看剧情都值得收藏啦！故事说的是另一个平行世界，是一个 君主立宪却也有恶魔这样的角色的世界。李敏镐就是大韩帝国的皇帝，会和金高银一起一一边打恶魔一边谈恋爱。

《The Game：向着零点》

主演：玉泽演、李妍熙

首播日期：2020年1月

故事说的就是可以预见死亡前一瞬前的预言家和刑警一起调查20年前的0点杀人案。男主角是刚当兵回来的玉泽演，还记得他因为身材壮实被称为Captain Korea? 看来男主角的身材会是这部剧的买点啊！李妍熙之前已经和玉泽演合作过，想来两个人肯定会有新的火花！

《Alice》

主演：周元、金喜善

首播日期：2020年初

冻龄魔女金喜善和刚退伍的周元谈明目张胆谈起了浪漫姐弟恋！故事说的是一对男女因为死亡而永远分开，却因为超越时间和空间的限制在一次相遇，然后一起展开了时空旅行，去寻找时空的秘密。

《Signal 2》

主演：金惠秀、赵震雄、李帝勋

首播日期：2020年上半年

神剧再现！2016年大作《Signal》终于宣布推出续集，甚至原班人马金惠秀、赵震雄、李帝勋一起上阵，再一次燃烧观众的大脑。 喜欢悬疑推理一定不可以错过！

《李尸朝鲜2》

主演：朱智勋、裴斗娜、柳承龙

首播日期：2020年3月

NETFLIX大热僵尸史剧《李尸朝鲜》续集来了！这一次朱智勋饰演的世子 终于正式成了君王，他的成长值得我们期待。据说到了结局， 女神全智贤也会出现啊！

《Here》

主演：李秉宪、韩志旼、南柱赫、申敏儿

首播日期：2020年上半年

故事讲述了国际非营利组织内救援和志愿活动，让大家更了解这些为了帮助人而牺牲自己的NGO成员的内心世界。据说男主角原本是 赵寅成后来因为档期换了李秉宪，不过都是男神，观众不亏！

《保健教师安恩英》

主演：南柱赫、郑有美

首播日期：2020年上半年

郑有美饰演有驱魔能力的保健教师， 南柱赫则是一个拥有强大气场可以为姐姐充电的神人，他们两个将会一起解决各种神秘事件，然后发展感情线...

《梨泰院CLASS》

主演：朴叙俊、金多美、刘在明

首播日期： 2020年上半年

人气网络漫画《梨泰院Class》 改编的同名电视剧，是讲述朴叙俊与金多美两人在梨泰院一起创业，过程中遇到层层挑战，努力奋斗实现梦想的故事。

《 我们，爱过吗》

主演：宋智孝、孙浩俊、金敏俊

首播日期： 2020年

就冲着宋智孝也要看啊！这次女神将会成为独守空房14年的单身妈妈，为了抚养孩子努力生活着。后来，4个性格各异却各有魅力的男子闯入了她的生活...

《如实陈述》

主演：张赫、崔秀英

首播日期： 2020年上半年

悬疑剧情迷看过来！少女时代崔秀英化身拥有超强记忆力的刑警，和天才侧写师张赫一起调查，找出杀死他未婚妻的变态杀人魔。

看来今年真的有很多很好的作品啊！你会期待哪一部呢？我们一起谈谈吧！