每一部都是经典之作~ 盘点成龙5部最好看的电影！

还有几天就是农历新年了，而这次的农历新年中难得出现了成龙和唐季礼导演携手合作的贺岁电影《急先锋》。成龙和唐季礼导演曾经合作过9部电影，包括《警察故事》系列、《红番区》等。这次的合作不禁让人期待，也更让人回忆起成龙曾经的每一部电影。本大侠虽然不算是成龙的影迷，但成龙的每一部电影本大侠都看过。这里本大侠就为大家盘点，5部成龙最好看的电影！

《警察故事》是香港经典的警匪动作电影之一，演员除了有成龙外，还有林青霞、張曼玉、董骠、汤镇业等等。《警察故事》也是成龙电影里，特技场面难度和危险度最高的电影，可以说成龙是在这部电影里“玩命”！其中本大侠影响最深刻的就是成龙在一辆转向行驶的巴士上只凭一支雨伞悬挂在车外的那一幕，说真的一不小心命都会没有。值得一提的是，成龙主唱的电影主题曲《英雄故事》，成为香港警察的代表歌曲之一。

《A计划》绝对是众多成龙影迷们心中最经典的一部电影，不只是有令人热血沸腾的打斗场面，还有诙谐幽默的故事剧情。《A计划》打破了香港动作电影一贯的打斗场面，首次出现了巷战场景，使得巷战成为了后来的香港动作电影中不可以或缺的一部分。

《奇迹》的知名度虽然比不上成龙的其他电影，甚至也有许多都不知道这部电影，但《奇迹》可以说是成龙自导自演最好的一部电影。《奇迹》里的演员有梅艳芳、午马、周比利等，每个演员都在电影里发挥得非常好。《奇迹》的剧情高潮迭起，虽然里面也有不少的打斗场面，但更多在于展现人性，而且结局也非常暖心。

4. 1995年《霹雳火》

《霹雳火》是成龙唯一一部赛车主题电影，也是中国首部赛车主题的电影。电影的主演阵容不算大，但幕后投入却高2亿港币，其中就包括跨国取景和百余辆顶级赛车的投入。这部电影有着不少的看点，比如在日本的赛车比赛场景中，同时出动50多部专业赛车出场，而且整部电影里的飞车追逐场面让人看了也是热血沸腾。只可惜当时香港电影对以赛车的经验和技术的不足，再加上成龙是以功夫而为人所知的，所以《霹雳火》的票房成绩并不完美。

5. 1998年《我是谁》