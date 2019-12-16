【8大到怡保二奶巷必吃美食】著名招牌鸡丝河粉和焦糖炖蛋好吃到爆，绝不踩雷！

近年以来被重新翻新的怡保老街场——大奶巷，二奶巷以及三奶巷大受欢迎，一直以来都成为了大家打卡的好去处，更是成了怡保人气较旺的旅游景点。这个拥有超过百年历史走着复古风情的巷子不仅仅是个拍照的好地点，还是一个充满各种怡保美食的美食街，吸引了不少吃货旅客。今天我们就一起来盘点「二奶巷」值得推荐的8个大美食！

1）顶峰潮州豆腐花 Ding Feng Tau Fu Fa

地址：8, Lorong Panglima, 30000 Ipoh, Perak

说到怡保二奶巷人气最旺的美食莫过于这家豆腐花店，不仅仅保留着传统古色古香的古早味豆腐花，还另外为了新一代年轻人而研发创新了冰糖海燕窝豆腐花，既美味又有营养，吸引力很多吃货，一大早排长龙就是为了这么美味的豆腐花！

2）Plan B Cafe

地址 ： No. 75, Jalan Panglima, 30000 Ipoh, Negeri Perak

千万不要以为二奶巷是个走着复古风情的老地方，这里还是有着别一番风味的Cafe，食物简直就是色香味俱全，周围的开放式环境更是搭配得刚刚好，还很Instagrammable，看了都想吃！在这个非常有格调的Cafe不仅仅可以吃到美味的西餐，就连下午来TeaTime也是很enjoy的~

3）天津茶室 Restaurant Thean Chun

地址：73， Jalan Bandar Timah, 31650 Ipoh, Perak

怡保二奶巷非常古老的老字号茶室非这间茶室莫属。除了该茶室最响当当的招牌鸡丝河粉和焦糖炖蛋之外，还有这各种各样的怡保传统美食——猪肉沙爹，猪肠粉等等。对于喜欢吃茶室的朋友们真的一定要来这里试一试，保证回味无穷，吃得津津有味！

4）二奶巷红豆冰 Second Mama Red Bean Ais

地址：18, Lorong Panglima, Ipoh Town, 30000 Ipoh, Perak

二奶巷里非常到地的传统美食红豆冰可以说是大受欢迎，特别是午餐时间以及周末加期人气旺的时间点，真的是排长龙的！店面的外观是非常古装的房子，而且古色古香的Style精致得地砖也是复古式的。这里的红豆冰可以说是非常浓厚很有口噶还可以尝到红豆馍在嘴里融化，天气热的时候又能适当地解热，简直就是一级棒！ 当然了，这里除了红豆冰之外还有各式各样的茶点，真的不能错过了~

5）黄高记饭店

地址：3, Panglima Lane, Old Town, Perak, Ipoh Town, 30000

有了早餐午餐和西餐，总不能少了超级丰富的晚餐~这家饭店最受顾客欢迎的招牌菜——琵琶鸡和咕咾肉可以说是美味得令人想要把碗碟也跟着一起吃！或许大家会认为琵琶鸡看似跟别家的毫无分别，但是入口的口感和质感是鲜嫩柔滑的，酱汁也是调制得刚刚好，不输给米其林餐厅~

6）新元华雪花啤酒 Sun Yoon Wah Restaurant

地址：11, Jalan Bijih Timah, Ipoh Town, 30000

半夜肚子饿绝对少不了二奶巷的宵夜美食，除了有着各种汤底的火锅之外，还有着一些特色小菜以及雪花啤酒，跟朋友来旅游就应该不醉不归！对于小朋友比较多的小康之家可以尝试这里的独特的火锅汤底，与众不同~ 其中包括了猪肚鸡火锅，酸萝卜老鸭汤火锅以及Satay烫火锅，不尝试一下怎么对得起自己？

7）利兴发河嘻茶室 Restaurant Li Heng Fatt

地址：14, Jalan Panglima, Old Town, Perak, Ipoh Town, 30000 Ipoh, Perak

怡保地地道道的美食莫过于当地的鱼丸粉，汤底多数是以鱼滑、江鱼仔和左口鱼来熬煮，搭配鱼丸鱼饼和葱花等提味，进口顺滑香喷喷。清淡却又不失味道，价格还很亲民，不去你就走宝了！

8）岩手鲷鱼烧 Iwateyaki

别以为来到怡保二奶巷就只能吃当地美食，二奶巷还是非常创新有着不同风格的餐点，而还包括了日本有名的岩手鲷鱼烧，小巧迷你又可爱，重点是真的很美味~ 除了食物美味之外，老板娘人也非常有人情味，值得推荐。

还有什么值得推荐的怡保美食吗？赶紧留言跟我们一起来谈谈吧！